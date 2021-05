Quatre persones que estaven en situació irregular a Catalunya han pogut formalitzar oficialment la seva situació al país, amb l'ajuda que han rebut a través de la línia ACOL del Programa Treball i Formació de la Generalitat de Catalunya, en el que participa Ampans. Aquestes 4 persones treballen des d'aquesta primavera a diversos serveis laborals d'aquesta entitat que acompanya persones amb discapacitat intel·lectual, malaltia mental i en situació de risc.

Una d'elles, Vitoria Regia Da Silva, de Brasil, s'ha incorporat a la plantilla del Garden d'Ampans. "No tinc paraules per descriure com és de meravellós treballar envoltada de plantes i amb l'equip. He trobat una gran oportunitat i estic aprenent cada dia coses que mai hauria imaginat".

L' AbdelKarim Beraghoual i el Miloud Zoubai, del Marroc, s'han incorporat a la Secció laboral de Neteja del Centre Especial de Treball. L'AbdelKarim se sent afortunat d'haver trobat aquesta feina i haver pogut millorar la seva situació al país, amb tots els tràmits legals formalitzats amb regla, i assegura que no només ell ha trobat la tranquil·litat, sinó que també ha repercutit en el benestar de la seva família. "Estic molt content, però no només jo, també els meus fills, la meva dona i la meva mare que ara ja no pateix per mi."

Pel Miloud Zoubai "haver trobat aquesta feina i tenir els papers m'ha donat estabilitat. Ara, la meva família del Marroc està tranquil·la perquè saben que estic bé. La meva situació ha millorat i ja puc començar a fer plans".

Una quarta persona, Khalid Nsias, també del Marroc, forma part de la brigada de Jardineria, del Centre Especial de Treball d'AMPANS. Després d'assegurar que ha trobat molt bon ambient de treball, desitja que "en el futur tot pugui seguir així de bé."

Les 4 persones s'han integrat perfectament a les seccions laborals d'aquesta entitat i gràcies a haver aconseguit la feina, també han pogut regularitzar la seva situació al país i disposar dels papers necessaris per poder fer tots els tràmits i gestions imprescindibles que necessita qualsevol ciutadà.

Tres de les quatre persones a les quals Ampans ha pogut donar feina, van arribar a l'entitat de la mà de Càritas, i la quarta, de la comunitat de Sant Egidi. Gràcies a la col·laboració entre entitats, totes elles han pogut normalitzar la seva residència i aconseguir un treball per ser autònomes i seguir el seu itinerari vital.