El termini per poder presentar les fotografies del XVI Concurs de Fotografia del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat s’amplia fins al dimecres 30 de juny. Així ho ha decidit el Patronat de la Muntanya de Montserrat, que organitza el certamen, davant la situació d’excepcionalitat provocada per l’actual crisi de la covid, que ha fet reconsiderar els terminis i s’ha optat per donar més marge de temps als participants. També informa que, ateses les circumstàncies, en aquesta edició els guanyadors seran avisats dels premis mitjançant correu electrònic un cop el jurat hagi fet públic el veredicte, durant la segona quinzena de juliol, a través de la pàgina web i les xarxes socials del Patronat.

El concurs s’estableix en tres categories. La general, sobre paisatge, muntanya i natura; la de racons de Montserrat, sobre indrets, llocs i paratges de l’entorn; i la creativa, en què s’accepten tractaments digitals.