El Consell Comarcal del Bages demana a la Generalitat i a FGC que recuperin la proposta del tren-tram comarcal que ja es va planificar el amb el pla d’infraestructures ferroviàries el 2009 i obrir un servei de transport de passatgers des de Manresa cap a Sallent i Súria aprofitant la línia de mercaderies que ja hi arriba.

La petició es recull en una moció conjunta aprovada en el darrer ple comarcal, i que posa el focus en un nou model alternatiu de mobilitat «ecològic i sostenible» i que posi fi «al servei deficitari i insuficient» que considera que presenta actualment el transport per carretera a la comarca. Des del Consell, la represa del projecte del tren-tram es veu com una opció possible «a curt termini», i es reclama que ja es desenvolupi pensant en una futura connexió cap al Berguedà i el Solsonès.

Amb aquesta proposta, el Consell Comarcal del Bages se suma a altres veus del territori que darrerament ja s’han pronunciat en aquest mateix sentit, i la pròpia moció recorda com el Consell d’Alcaldes del Bages ja va reclamar ara fa un mes la redacció dels estudis de viabilitat tècnica i econòmica per transformar les actuals línies de mercaderies de Sallent i Súria en línies de viatgers, generant noves estacions als barris de Manresa, al Parc Tecnològic, a Pineda de Bages, a Sant Fruitós, a Santpedor, a Sallent, a Callús i a Súria.

Les veus a favor d’aquest reimpuls surten ara aprofitant l’anunci d’una inversió d’entre 40 i 60 milions d’euros anunciada per l’Ajuntament de Manresa conjuntament amb Ferrocarrils que, entre altres, preveu la creació d’una nova estació central. Segons fa constar en la moció ara aprovada, el Consell Comarcal del Bages considera aquest anunci com una «oportunitat històrica» per plantejar «una visió i execució conjunta dels projectes i de les inversions de FGC per completar la futura xarxa de metro que connecti la comarca amb Manresa».

Segons el Consell, i més enllà de proporcionar una nova xarxa de transport alternativa al vehicle privat, tot plegat «permetria vertebrar la comarca, ajudaria al reequilibri territorial, i a reforçar la centralitat de la Catalunya Central», a banda de les oportunitats que considera que es generarien de cara al desenvolupament socioeconòmic del territori. Més endavant, de Sallent la línia hauria de continuar cap a Balsareny, Navàs i el Berguedà; i de Súria, cap a Cardona i el Solsonès. També es podria preveure una connexió cap a altres comarques com Osona i l’Anoia.

Amb la moció, el Consell Comarcal també demana acordar un plantejament integral de la mobilitat al Bages entre totes les administracions i associacions de la comarca, i recorda que es mantenen les demandes de planificació conjunta de la R4 i la xarxa de FGC, i les millores del servei cap a Martorell i l’aeroport, i cap al Vallès.