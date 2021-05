La Cooperativa de Consum la Brolla, la Fumera i l'Ateneu Popular Rocaus asseguren que l'Ajuntament de Sallent els hi està posant traves per recuperar l'oci i la cultura al carrer:

“No entenem els entrebancs que se’ns imposen a l’hora d’organitzar activitats pel poble”. Avisen que “reclamen documents tècnics i tràmits administratius com si fóssim empreses amb ànim de lucre” i que “les instàncies per fer activitats culturals es responen des de la policia local en comptes de l’Ajuntament, esquivant el diàleg entre regidors i entitats”, asseguren en un comunicat conjunt les entitats.

Les associacions consideren que “l’Ajuntament hauria de facilitar els tràmits si volem un poble viu i actiu en comptes de complicar-los”. Remarquen que és una qüestió política, no tècnica: “som conscients que estem en un procés de recuperació de la vida cultural i cal respectar les mesures covid per adaptar-nos a la situació actual, però això no és excusa perquè els regidors releguin les seves decisions als tècnics o la policia local.” Afegeixen que “els requisits que demanen tenen molt poc a veure amb la situació de pandèmia que estem vivint”.

Les entitats denuncien que l’Ajuntament troba pegues a les iniciatives que no sorgeixen de la institució i posen de manifest que “els últims mesos s’han fet moltes altres activitats a Sallent a les quals no s’han posat tantes dificultats”. Per tant, entenen que no és una qüestió de permisos sinó de voluntat política. És per tot això que les entitats reclamen poder parlar amb els polítics de l’equip de govern, i no amb la policia local, per poder demanar explicacions i aclarir les dificultats que es troben per organitzar activitats i recuperar la vida i la cultura al carrer.