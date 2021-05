El trànsit de vehicles per l’entrada sud de la vila es veurà afectat pel desenvolupament de les obres de construcció d’una rotonda a l’alçada de l’accés a l’empresa ICL. Aquestes obres formen part de les previsions de l’actual Pla Director Urbanístic (PDU) de l’activitat minera al Bages com a element de millora de la circulació en aquest punt viari, i no tindran cap cost per a l’Ajuntament.

La promoció del projecte ha anat a càrrec d’ICL, d’acord amb els paràmetres establerts en el PDU i amb la corresponent llicència urbanística de l’Ajuntament per a la seva realització. La construcció de la nova rotonda, a les proximitats de Tordell, comportarà l’eixamplament previ de la carretera en aquest punt. D’altra banda, en diferents fases de l’obra caldrà donar pas alternatiu de vehicles.

El PDU de l’activitat minera al Bages va ser aprovat l’any 2018 pel departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat. Dins de les mesures compensatòries previstes en aquest document, s’hi inclou la millora urbanística, paisatgística i ambiental de l’entrada sud de la vila, també a càrrec de l’empresa minera. La primera fase d’aquesta millora consistirà en la urbanització del Rieral del Tordell i l’eixamplament de la vorera en aquest tram.

Aquesta obra també inclou la instal·lació d’un semàfor en l’accés al carrer de la Bòbila per regular l’entrada i sortida provisional de camions a l’aparcament. Abans d’aquesta urbanització, l’empresa energètica Naturgy desviarà la canonada de gas natural que alimenta les instal·lacions d’ICL, i que actualment passa prop de la riera del Tordell, per tal d’allunyar-la d’aquest espai natural.