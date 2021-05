A les seves tasques habituals, Creu Roja Manresa va sumar-hi, a partir del març de l’any passat, les que es van derivar de l’emergència sanitària i social de la pandèmia de la covid-19. A través del Pla Creu Roja Respon enfront del coronavirus, l’entitat va repartir fins al mes de desembre de l’any passat un total de 3.516 targetes d’alimentació, 1.912 kits higiènics, 21.850 mascaretes a la població i a residències i va fer 3.610 atencions a infants de famílies vulnerables a la vintena de municipis de la comarca que formen part de la seva àrea d’influència.

Aquestes són algunes de les dades que l’entitat va fer públiques ahir durant la presentació del segon informe de L’Observatori sobre L’impacte de la covid-19 en col·lectius vulnerables a la demarcació de Barcelona, que es va dur a terme a la capella de Sant Andreu de Santpedor. L’enquesta de l’entitat, realitzada a 712 persones, ha evidenciat que la precarietat laboral i la bretxa digital, tan en adults com en infants, han accentuat les desigualtats socials.

Creu Roja Manresa va comptar l’any passat amb 190 voluntaris, gairebé la meitat dels quals de nova incorporació, amb 9.810 hores d’acció voluntària destinades a pal·liar l’impacte de la covid. En el marc de l’atenció humanitària que es va dur a terme a la comarca destaca el repartiment de 3.516 targetes d’alimentació i 1.912 kits higiènics a col·lectius vulnerables. En el cas de Sant Joan de Vilatorrada, on l’entitat gestiona el banc d’aliments, es va donar suport a 329 famílies i a Sant Vicenç de Castellet, a 178. També es va atendre146 persones sense llar o en situació d’infrahabitatge a la comarca.

Un altre dels aspectes rellevants en la tasca de Creu Roja durant la pandèmia és la relacionada amb la infància, amb 3.610 atencions directes. Entre les tasques que es van dur a terme hi ha la de suport a l’escolaritat i els préstecs de jocs de taula per garantir, segons va destacar el president de Creu Roja Manresa, Miquel Riera, «el dret que tenen els infants a jugar».

Contes per telèfon

En la mateixa línia, es van explicar contes per telèfon als infants confinats, es va fer 816 entregues de material escolar, 1.611 recomanacions pedagògiques a mares i pares i es van proporcionar 16 serveis de tablets i connexió a casa. En aquest sentit, Riera destacava «les dificultats que van tenir els infants per seguir l’escola quan tot era virtual».

D’altra banda, els voluntaris de Creu Roja Manresa van fer 2.270 trucades de seguiment i de promoció de la salut per informar sobre la covid-19 els col·lectius de gent gran, persones amb discapacitat i altres destinataris dels projectes de salut de l’entitat .

Salut emocional i bretxa digital

Segons les conclusions del segon informe de L’Observatori sobre L’impacte de la covid-19 en col·lectius vulnerables, les desigualtats repercuteixen de manera clara en la salut de les persones, especialment de les més vulnerables. Segons les dades de l’informe, el 54% de les persones ateses per Creu Roja a la demarcació de Barcelona durant la pandèmia afirma que la seva salut emocional s’ha vist afectada arran de la situació d’emergència sanitària o la por a contreure la malaltia.

Un altre aspecte que destaca l’informe és la bretxa digital. El 42% dels enquestats no disposen d’ordinador al domicili i un 21% no tenen connexió Wi-Fi o dades mòbils. A més , el 37% no sap fer gestions en línia. Això, a banda de la dificultar l’escolarització dels infants ha afectat també la inserció laboral de persones adultes perquè complica la cerca de feina de manera telemàtica.

Segons la responsable de L’Observatori de la Creu Roja, Pilar Millan, una de les principals reflexions de l’informe és la necessitat «d’implementar la digitalització com a eina complementària en l’atenció, en la prevenció i en el suport educatiu» per fer el pas «de la bretxa digital a l’acompanyament digital».