L’estació de Monistrol Vila del cremallera de Montserrat dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) disposarà a partir d’aquest estiu d’una tercera via, que ha de facilitat la realització d’operacions. Aquest projecte el va anunciar el setembre passat el president de la companyia pública ferroviària, Ricard Font, en el marc d’una visita a Montserrat per la renovació del funicular de la Santa Cova, i actualment es troba en plena fase d’execució.

La tercera via del cremallera farà més operativa la infraestructura ja que permetrà realitzar tasques de manteniment i apartar trens quan sigui necessari, sense interferir en el servei. L’objectiu és guanyar en «fiabilitat i seguretat» perquè es podrà fer el manteniment dels set cremalleres que ara hi ha a Montserrat a prop de la mateixa estació. L’obra que s’està executant té un pressupost d’1,4 milions d’euros i ha d’estar enllestida aquest estiu.

L’actuació consisteix en la construcció d’una tercera via d’apartat a l’estació de Monistrol Vila, prèvia a l’inici del tram en cremallera i que transcorrerà en paral·lel a la via 1. Tindrà una longitud de 135,28 metres, de manera que s’hi podran estacionar fins a dues unitats de tren. La nova via no disposarà d’andana ja que s’utilitzarà per a necessitats operatives que no involucren l’embarcament o desembarcament d’usuaris del tren.

Actualment se n’està executant el mur de contenció que habilitarà l’espai necessari per ubicar la nova via. Fonts de la companyia han explicat que el material procedent de l’excavació per als fonaments del mur és de qualitat (roca), motiu pel qual, en lloc de portar-lo a un abocador de runes com estava inicialment previst, s’ha aprofitat com a reblert drenant per formar la base de la plataforma de la via. Per fer-ho possible ha estat necessari triturar la pedra en un solar pròxim en el qual s’ha emplaçat la maquinària adient per assolir la mida necessària. Amb aquesta actuació, segons han subratllat fonts de la companyia, s’han hem estalviat viatges de camions a abocador (es calcula que uns 500), s’han minimitzat residus i runes (3.000 m3) i s’han reciclat materials, «potenciant l’economia circular».

De d’ara i fins al final d’obra els principals treballs que queden per fer són el de lligat del mur; la construcció de la plataforma de la via i el muntatge dels rails i de la catenària i els acabats, amb el tancament perimetral de seguretat. També s’ha aprofitat per millorar un camí paral·lel a les instal·lacions.