Després del parèntesi de l’any passat en què la festa es va limitar a un engalanament particular de balcons, enguany Sallent tornarà a tenir Enramades, però en una edició encara marcada per la covid que ha obligat a concentrar-les en un únic espai. Serà al tram final del passeig 1 d’Octubre, entre el monument de la sardana i l’antiga biblioteca, i s’inaguraran dijous que ve a les 12 del migidia.

L’organització tenia clar que volia Enramades al carrer, però davant la incertesa generada per l’actual situació de pandèmia ha optat per un espai ampli, obert i que eviti aglomeracions tant pel muntatge com per les visites, explica la presidenta d’Amics de les Enramades de Sallent, Mari Calvo. Això vol dir que no s’estendran per la quinzena de carrers i places habituals, sinó que enguany hi haurà una única proposta «simbòlica i senzilla, però igualment interessant perquè és l’esforç de tots», apunta Calvo, en el sentit que s’ha preparat col·lectivament entre enramadors de sempre, amb la diferència que «ho hem fet tot des de casa» amb punts habilitats d’entrega i recollida de material.

A més, aquest cop, i tenint en compte el lloc on s’ubicaran, s’ha volgut donar protagonisme a les escoles, tant la Vedruna i la Torres Amat de Sallent, com Els Pins de Cabrianes i la llar d’infants l’Esquitx. I és que, malgrat els canvis condicionats per la covid, «volem que els nens i nenes recordin que és temps d’Enramades i en parlin», diu Calvo, i per això hi han participat amb l’elaboració de 700 casetes d’ocells que acompanyaran la resta d’ornaments. També hi haurà uns Embotits simbòlics de la Coral Nova Harmonia a la façana de l’antiga biblioteca.

Els nens també seran els encarregats de la inauguració, aquesta vegada amb una sola tallada de cinta, que anirà a càrrec del Consell d’Infants, tot i que hi assistiran igualment autoritats locals.

Ornaments en plena natura

Enguany no hi haurà la varietat de carrers i s’ha optat per una proposta «integrada a l’entorn» que canviarà faroles i baranes per les branques dels arbres en un espai natural, diu Calvo, que no desvetlla detalls però explica que els ornaments tindran prop de deu mil flors i s’utilitzaran unes vint mil grapes.

Es començarà a enramar dimecres a la tarda, quan acabin les classes i amb el parc tancat, en grups de treball reduïts. Per a les visites, que es podran fer fins dilluns al migdia, en principi no es preveu cap mesura especial a banda de la distància i la mascareta, i probablement un circuit d’entrada i sortida.

A banda de les Enramades, entre dijous, 3 de juny, i dilluns, 7 de juny, hi haurà activitats paral·leles, des de sardanes fins a concerts, espectacles i ball de gegants, al mateix passeig, a la plaça Sant Antoni Maria Claret, a la Torre del Gas, o a la Fàbrica Vella, entre altres espais.