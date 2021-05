L’acte s’emmarca dins les Enramades de Sallent 2021 i és la celebració dels 75 anys de l’orquestra, aniversari que va complir l’any passat. No obstant això, i a causa de la pandèmia, no es va poder realitzar i, un any després, l’Ajuntament de Sallent vol complir el compromís que tenia amb els músics actuals de fer aquest concert d’homenatge.

L’acte començarà a les 8 del vespre amb una exposició fotografies de totes les èpoques dels músics, i que estarà situada a l’entrada de L’Espai Cultural Fàbrica Vella. S’ha preparat un attrezzo especial per a l’ocasió: s’han fet dos tipus de faristols, un cartó estampat per aguantar les partitures, vestits de l’època, cartells de promoció, etc. Posteriorment, a les 9 de la nit, es farà el concert.

Un dels temes emblemàtics que sonarà al concert és “My Way”, que estarà interpretat pels tres excantants sallentins i acompanyats dels membres actuals. Després, l’orquestra interpretarà les músiques de la Marató i es passarà una peça col·lectiva, “El Batallador”, per tal que aquells músics que ho vulguin puguin a l’escenari per interpretar-la. La partitura manuscrita d’aquesta peça és la quina s’ha utilitzat en el programa de mà. Finalment, hi haurà un repertori de temes catalans i es farà l’homenatge als músics fundadors, que se’ls farà entrega d’un record.

L’orquestra ha dissenyat una línia del temps on poder ubicar tots els músics que han anat passant al llarg del temps. Pràcticament tots els fundadors de l’Orquestra Rosaleda eren de Sallent. Van ser-ne dotze i actualment tres són vius. Es tracta d’Àngel Vilalta, Albert Prat i Carles Vilarnau. Per la resta de fundadors, l’entrega del record es farà als seus familiars. L’acte comptarà amb la presència de les famílies d’una cinquantena de músics i més de 100 persones vinculades emocionalment amb l’orquestra. Si es vol assistir a l’acte, cal reservar l’entrada a fabricavella.sallent.cat.