L'Ajuntament de Súria impulsarà la construcció d'un centre de dia per a persones grans a l'espai on ara hi ha l'antic edifici de Cal Pau, que preveu enderrocar aquest mateix any. Així ho ha acordat el darrer ple municipal, que ha aprovat inicialment per 8 vots a favor (PSC, GIIS i JxS), 2 vots en contra (ERC) i 2 abstencions (aiS) una modificació de crèdit per a la redacció del projecte del centre de dia, amb què quedaria totalment descartada l'opció de la biblioteca i centre cultural que defensava l'anterior equip de govern i que ha estat motiu de discussió aquests darrers mesos.

L'equip de govern municipal vol posar en marxa d’aquest equipament per cobrir una necessitat en l’atenció a les persones grans que gaudeixin d’un grau suficient d’autonomia personal. El nou centre respondrà a la tipologia de Servei d’Atenció Integral a les persones grans en l’Àmbit Rural (SAIAR), que té l’objectiu d’atendre necessitats assistencials de les persones grans en el seu entorn habitual.

L'equip de govern actual, que té majoria, sempre ha defensat aquesta opció perquè consideran que la ubicació cèntrica de Cal Pau fa que sigui un espai adient per a la instal·lació d’un equipament d’aquest tipus.

El pla funcional d’aquest nou servei serà redactat per la Diputació de Barcelona, a petició de l’Ajuntament, i segons l’expedient aprovat inicialment pel ple municipal, la redacció del projecte tindrà un pressupost de 73.000 euros.

Després de la publicació d’aquest acord, l’expedient de modificació de crèdit romandrà a exposició pública durant un termini de quinze dies, abans de la seva aprovació definitiva.

Cal Pau és un immoble de propietat municipal des de l’any 2015. L’edifici d’aquest antic establiment de restauració haurà de ser enderrocat prèviament per tal de donar pas al nou equipament sociosanitari. Es preveu que aquest enderrocament es porti a terme dins d’aquest any 2021, després de la corresponent tramitació administrativa d’aquesta actuació.