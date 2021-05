Sant Vicenç de Castellet ha donat el tret de sortida a la Setmana de la Natura, amb activitats que s’allargaran fins al 6 de juny.

Després d’una sessió de l’hora del conte de divendres, la proposta d’aquest primer cap de setmana ha estat un recompte de nius al nucli urbà, que ja es va fer ahir, i es repeteix avui a les 8 del vespre.

D’altra banda, també avui i diumenge que ve, de 9 del matí a 2/4 d’1 del migdia, hi ha prevista una activitat d’orientació en família per descobrir l’entorn i les espècies que hi habiten a partir d’uns reptes que s’hauran de completar amb el punt de sortida a l’aparcament de l’escola Puigsoler.

Dimecres hi haurà una representació teatral per als escolars, i dissabte que ve, l’activitat estrella, amb l’alliberament d’una au rapinyaire al pla de les roques a càrrec dels Agents Rurals. En el marc d’aquesta activitat, els Agents Rurals explicaran com és el retorn a la natura dels animals que reben al Centre de Recuperació de Fauna de Torreferrussa.