Artés ha acollit aquest cap de setmana la 37a edició del Sarau Artesenc, una de les principals dates que marca el calendari del món de la sardana. Aquesta celebració, que havia de tenir lloc el desembre passat, s’havia anat posposant per poder-la celebrar amb garanties, com finalment ha estat. Tot i això, la situació sanitària ha fet que hagi disminuït tant el nombre de participants com el del públic.

L’acte principal del Sarau Artesenc és el concurs de colles sardanistes, que ahir al matí va celebrar la seva 28a edició. Enguany, però, ho va fer en una ubicació diferent, ja que el certamen va tenir lloc a la pista exterior de l’escola Doctor Ferrer i no al pavelló d’esports d’Artés, com era habitual. En el concurs, hi van participar set colles: de Terrassa, Sabadell, Girona, Vic i dues del Grup Sardanista Dintre el Bosc de Manresa, els únics representants de la Catalunya Central.

El concurs va tenir menys participants que altres vegades, en concret 84 persones, i també menys afluència de públic. La competició va consistir al galop d’entrada, dues sardanes de lluïment, una revessa i les dues últimes sardanes, en les quals enguany no hi va poder participar el públic per raons sanitàries. Com cada any, el músic Daniel Gasulla va estrenar una composició per al concurs. També es va fer un minut de silenci en homenatge a tres «activistes de la sardana» que han mort aquest any.

Josep Forcada, el president de l’entitat organitzadora, els Amics de la Sardana d’Artés, va qualificar el Sarau d’enguany com a «complicat» perquè s’ha celebrat en unes dates molt diferents a les originals, en una ubicació també diferent i pel mal temps que hi va haver a Artés en determinats moments del Sarau. «Ahir es va fer el doble concert de ballables amb la Bisbal i la Meravella. No hi va haver una multitud de gent, però la que va venir va poder gaudir d’una bona vetllada», va assegurar Forcada sobre el concert de dissabte a la tarda. Tot i això, van considerar posposar-lo fins ara i no suspendre’l per donar suport al col·lectiu dels músics, ja que han estat un dels més afectats per la pandèmia de la covid-19.

Però malgrat l’estranya situació, tant els sardanistes com el públic estaven contents de poder tornar a participar en un esdeveniment d’aquest tipus. «Després de tant temps, poder participar en un concurs és una joia increïble», assegurava Núria Sala, una sardanista de la colla manresana que apuntava que, tot i haver de ballar en unes condicions diferents degut a la pandèmia, «el més important és que podem tornar a ballar». En el mateix sentit, una de les persones del públic, la manresana Joaquima Porta, apuntava que «és un Sarau Artesenc diferent perquè és en una altra data i hi ha menys gent, però estic contenta perquè almenys s’ha pogut celebrar».

El concert de ballables de dissabte, que va comptar amb l’actuació de les orquestres la Principal de la Bisbal i la Meravella, va obrir el Sarau d’enguany, i ahir va tenir lloc el concurs de colles sardanistes amb l’orquestra Mil·lenària de Perpinyà i la doble audició de sardanes, en què van participar una quinzena de grups. El concert que havia de tenir lloc ahir a la tarda finalment es va ajornar a causa de la pluja.

El president de l’entitat organitzadora va assegurar que, després d’aquesta edició, la voluntat és celebrar la següent el proper desembre, però ho hauran de valorar perquè organitzar la d’enguany ha estat complicat des del punt de vista econòmic.