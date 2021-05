El regidor de Cardona pel PSC, Ferran Verdejo, ocuparà el càrrec de secretari d’organització de la Joventut Socialista de Catalunya (JSC), que acaba de renovar la seva executiva en el 17è congrés celebrat a Barcelona aquest cap de setmana. Verdejo, que durant el darrer mandat ja havia estat membre de l’executiva nacional com a secretari d’acció electoral, passa així a ser el màxim responsable de la vida orgànica de la JSC.

El jove cardoní assoleix una fita «històrica» pels socialistes del Bages, Berguedà i Solsonès, i és que cap bagenc ni cap militant de les comarques centrals havia accedit mai a un càrrec de pes com és la secretaria d’Organització, segons ha informat des de la formació.

El cornellanenc Ot García ha estat elegit nou primer secretari de la JSC, prenent el relleu d’Arnau Ramírez, i estarà acompanyat per Laura García, nova viceprimera secretària. En paraules del nou secretari d’organització, el principal repte ara mateix és «reconnectar l’organització després d’un any molt dur a causa de la pandèmia» i fixa com a objectiu principal de l’organització «assegurar que la recuperació econòmica no torna a deixar enrere els i les joves de Catalunya».

El 17è congrés ha escollit també com a membre de la mesa del Consell Nacional a la santjoanenca Andrea Marcuello, que s’estrena per primera vegada com a membre d’un òrgan nacional. Àngel Sáez, primer secretari de la JSC Comarques Centrals, ha estat elegit membre del Comitè Federal de les Joventuts Socialistes d’Espanya (JSE) representant la JSC.