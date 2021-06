L'Ajuntament de Cardona atorgarà el Saler d'Or de la Vila 2021 a l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil del municipi. L'acte institucional de lliurament es farà aquest diumenge 6 de juny, a les dotze del migdia, en el marc de la Festa de la Sal, que tindrà lloc durant tot el cap de setmana a la vila. L'acord per concedir la distinció a l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Cardona quedarà ratificat en el ple extraordinari que se celebrarà aquest dijous 3 de juny a les vuit del vespre.

Aquest guardó s'entrega cada any en base al Reglament d'Honors i Distincions de la Vila de Cardona —aprovat pel Ple de l'Ajuntament en data 16 de febrer de 2006— que contempla en el seu article 9 "el Saler d'Or de la Vila de Cardona" com a "distinció honorífica que reconeix els mèrits o una llarga trajectòria professional de persones físiques o jurídiques, en l'àmbit turístico-cultural i/o social que ha beneficiat d'una manera meritòria a l'interès general i a la projecció de la vila de Cardona". Enguany, l'Ajuntament subratlla la "molt meritòria trajectòria" d'una associació que, des de fa més d’una dècada, "treballa de forma altruista a favor del servei a la comunitat, especialment en aquest any de pandèmia".

El consistori cardoní destaca que es tracta d’una entitat que “ha anat sempre més enllà de les funcions pròpies, donant suport a totes les emergències i situacions complicades, a les festes i esdeveniments locals i inclús a altres entitats de la vila i també a la vessant més social, sent al costat de les persones més vulnerables.”

L’alcalde, Ferran Estruch, destaca que “és un guardó de reconeixement a tots i totes les voluntàries, unes persones imprescindibles que sempre hi són”

Una llarga trajectòria

Els orígens de Protecció Civil de Cardona es remunten amb la primera actuació de arran de les riuades de l’any 1982. Aleshores, l’actual AVdPC (Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Cardona) eren integrants del grup REMER (Red Nacional de Radio de Emergencia) i la seva tasca principal va ser garantir la comunicació entre l’Ajuntament i Barcelona.

L’any 1992 es va crear la primera Junta de protecció civil on tenien cadira el cap de REMER Cardona, entre altres integrants. Uns anys més tard, el 1998, es recull per primera vegada en un pla municipal d’emergència els integrants dels grups de protecció civil. Degut a l’incendi d’aquell mateix any (1998), i la necessitat de garantir la seguretat de tota la població que volia ajudar, es va ampliar les tasques a aquest grups i s’encarregaven de la gestió del voluntari esporàdic.

Al 2007 es signa el primer conveni de col·laboració amb el consell comarcal del Bages en matèria de protecció civil i és a partir del 2008 que es constitueix l’actual associació de voluntaris de protecció civil amb la intenció de donar seguretat legal als voluntaris i es signa un conveni amb l’ajuntament de Cardona.