Els operaris han iniciat els treballs de construcció d’una nova rotonda impulsada per l’empresa ICL a Súria que ha de servir per ordenar el trànist d’entrada i sortida al poble pel sud i també els accessos a les pròpies instal·lacions mineres. Les obres tenen un cost d’1,18 milions d’euros finançats íntegrament per ICL i es preveu que estiguin enllestides el proper mes de desembre.

La rotonda ha de suposar una millora visual a l’entrada sud del municipi, però especialment per a la seguretat viària i de vianants. Un cop construïda, el seu diàmetre exterior serà de 40 metres amb carrils d’entrada i sortida d’un mínim de 3,5 metres d’amplada. A més, es millorarà l’asfalt, es crearan nous passos de vianants i es regularà l’entrada i sortida de vehicles al rieral del Tordell (davant el supermercat Bon Preu) amb un semàfor, amb l’objectiu també de millorar la seguretat dels vianants. Al mig de la rotonda hi haurà un espai destinat a la plantació d’espècies de flora autòctona i grava d’origen volcànic, entre altres.

De moment s’ha començat a actuar amb la senyalització de les obres, i es preveu que els canvis de circulació i desviament provisional a l’alçada d’on hi ha l’entrada de les instal·lacions no es comencin a notar fins passat l’estiu.

Per ara, les actuacions més imminents consistiran en la retirada de serveis existents al marge dret (en sentit Manresa) amb la corresponent senyalització, i a partir d’aquí ja es podrà construir la meitat del cercle de la rotonda. Un cop acabada aquesta fase, de cara al setembre es preveu que ja es comenci a desviar la circulació de vehicles en aquest punt, mantenint la capacitat actual de trànsit i amb la senyalització que es requereixi en cada moment, que podria incloure la instal·lació temporal de semàfors. Serà en aquesta fase que les obres se centraran en la construcció del ramal d’accés a la seu central d’ICL.

Més actuacions

La nova rotonda que es construirà forma part d’un conjunt d’inversions destinades a la millora de l’entrada sud de Súria, tot i que es tracta d’un projecte tramitat de forma independent.

En aquest sentit, doncs, es preveu que al llarg dels propers mesos es doni inici a altres intervencions en el marc d’aquest projecte més ampli d’urbanització i millora dels accessos a Súria pel sud. D’entre aquestes actuacions destaquen el condicionament d’un ampli passeig de vianants al rieral del Tordell, o els nous semàfors i passos de vianants que es volen instal·lar al barri del Fusteret de Súria.