El nombre de grups escolars confinats a la Catalunya Central s’ha estabilitzat al voltant de la cinquantena, i s’ha frenat la tendència a la baixa que hi havia des de final d’abril. Les últimes dades de tancament setmanal, entre els dies 24 i 28 de maig, constaten un lleuger repunt respecte la setmana anterior, si bé el descens sostingut que hi havia hagut fins ara ha aconseguit situar les xifres actuals molt per sota de les que hi havia en el conjunt d’aquest territori ara fa un mes, en què el nombre de grups confinats oscil·lava entre els 120 i els 150.

El Bages continua sent la comarca amb més afectacions, i amb 29 grups confinats concentra més de la meitat dels 51 que hi ha en total, segons l’últim recompte setmanal. El brot de covid que hi ha hagut aquests últims dies a Cardona ha fet créixer aquestes xifres, fins al punt que en aquest sol municipi es va tancar la setmana amb 6 grups confinats , 4 a l’escola Patrocini, un a l’institut i un altre a la Vedruna (per bé que aquest dimarts ja només n’hi havia 3 a l’escola Patrocini i un a l’institut). A l’altre extrem hi ha el Moianès, que ja fa tres setmanes consecutives que no registra cap cas de covid entre els escolars, de manera que el nombre de grups confinats es manté a zero des de la segona setmana de maig.

La situació també és bona al Solsonès, que s’ha mantingut invariable els darrers 21 dies amb tan sols dos grups sense classe per possible contagi; i al Berguedà, tot i que ha empitjorat lleugerament i ha passat de cap grup confinat a tres en l’última setmana. Fora de l’àmbit estricte de la Catalunya Central, la Cerdanya també ha patit un lleuger empitjorament respecte les bones xifres que acumulava, i torna a tenir grups confinats després de quinze dies sense que n’hi hagués cap. A més, es dona la paradoxa que els casos es concentren a la ZER Baridà-Batllia, i això ha obligat a confinar aquests darrers dies la totalitat dels centres. Un és l’escola Pere Sarret de Montellà i Martinet (que aquest dimarts ja ha reobert), i l’altra és l’escola Portella Blanca de Lles.

L’Alt Urgell és l’altra comarca amb menys de 5 grups confinats (ara en té 3, un menys que fa una setmana), i juntament amb l’Anoia són les dues úniques comarques de l’àmbit de Regió7 on hi ha hagut un descens en el nombre de confinaments en el darrer tancament de dades. L’Anoia té ara 6 grups confinats, 3 menys que fa una setmana.