L’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet ha obert el termini per votar els pressupostos participatius 2021, que estarà obert fins el 14 de juny. El consistori planteja vuit idees amb una dotació total de 30.000 euros amb la voluntat d’executar les propostes guanyadores aquest any. Les idees proposades tenen a veure amb accions de millora de la via pública i amb tasques d’arranjament dels equipaments municipals. L’Ajuntament ha inclòs tres propostes plantejades pels veïns durant els darrers anys en el marc dels pressupostos participatius anteriors.

Les propostes vinculades amb accions a la via pública són la senyalització de passos de vianants a l’entorn dels centres educatius, dotada amb 11.000 euros, la construcció d’una vorera al carrer Sant Joan de Déu, pressupostada amb 30.000 euros, i la il·luminació de l’accés a la plaça del Pi i la col·locació de mobiliari, amb una partida de 15.000 euros. L’Ajuntament també planteja instal·lar d’una estructura multi joc al parc infantil de la plaça del Pi, amb un cost de 12.000 euros, i l’enllumenat de les escales a la pujada de la Balconada amb tecnologia LED, dotada amb 8.500 euros.

Pel que fa a les accions en matèria d’equipaments, es recullen les obres per unir dues aules de l’escola bressol municipal El Niu, amb un pressupost de 12.000 euros, i la pintura d’un mural a la façana de la nau de l’antiga Tèxtil Montserrat, amb una dotació de 6.000 euros. Finalment, s’inclou el projecte per adquirir un escenari remolc mòbil per ampliar el material per a festes i actes públics, dotat amb 20.000 euros.

Tots els veïns majors de setze anys podran votar a través de la web pressupostparticipatiu.svc.cat o presencialment a l’OAC, i a la Fira del Vapor d’aquest cap de setmana, a l’estand de l’Ajuntament.