El Grup Parlamentari del PSC-Units per avançar, de la mà del diputat bagenc Cristòfol Gimeno, ha presentat una pregunta parlamentària requerint del Govern de la Generalitat una resposta als interrogants sobre les actuacions a fer per eliminar la plaga de l’eruga del boix. En aquest sentit, els socialistes reclamen una campanya intensa i extensa contra aquesta espècie asiàtica.

La formació assegura que un cop tingui resposta del govern decidirà «altres actuacions parlamentàries, per a garantir la protecció dels nostres boscos, d’una espècie invasora, d’una terrible eficàcia».

Els socialistes recorden que l’eruga del boix va arribar d’Alemanya el 2006, en un carregament procedent de l’Àsia Oriental i amb una «rapidesa inusitada» s’ha estàs per tot Europa. A Catalunya, va arribar l’any 2014 i «d’aleshores ençà el poder destructiu ha estat immens, fins al punt de posar en perill tot el boix present en els nostres boscos», asseguren.

D’aquí a pocs dies, la larva de l’eruga es convertirà en papallona i, tal i com apunta la formació «veurem milers d’hectàrees envaïdes, sense depredadors que puguin aturar el cicle de posta d’ous, naixement de larves que s’han d’alimentar de les fulles del boix, fins deixar-lo convertit en un esquelet». En la mateixa línia, apunten que «tot i que pot rebrotar, ho fa en difícils condicions, i amb altres atacs pot acabar morint» i recorden que el boix és una de les plantes més esteses pels nostres boscos, «símbol de la seva diversitat i un important element per a la imatge, decoració, i ús per a multitud d’articles d’ús domèstic i artesanal».

Per aquest motiu, el grup parlamentari del PSC-Units per avançar «hem de posar fre a aquesta plaga i ho hem de fer, de manera ràpida i eficient, amb productes biològics que no danyin altres espècies, de manera similar a com s’ha fet amb la processionària del pi».