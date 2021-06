El col·legi Sant Josep de Navàs ha rebut el premi «European Special Prize», en el marc de la Campanya europea per a la prevenció de residus, amb el projecte «Visible actions for invisble waste», que consisteix en un joc interactiu amb la cooperació dels 6 països participants.

Més de 350 alumnes de Navàs, França, Finlàndia, Itàlia, Bulgària i Romania van treballar cooperativament per elaborar un joc interactiu online relacionat amb el rebuig que produïm els humans i que no veiem. El joc està format per 61 caselles, algunes de les quals són premis per haver fet bones accions pel medi ambienti altres són sancions, preguntes de coneixement i vídeos didàctics. Els alumnes del col·legi Sant Josep també van fer quatre exemplars del joc en paper, amb targetes bilingües en anglès i català, i els van portar a altres classes perquè també poguessin jugar i aprendre sobre la importància de preservar el medi ambient i de no generar tants residus.