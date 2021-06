Sant Vicenç de Castellet es planteja créixer aprofitant els solars que encara té pendents de desenvolupar i mirant d’incentivar el lloguer o la venda dels nombrosos habitatges buits que ja hi ha construïts. Així ho preveu l’avanç de planejament urbanístic elaborat per la Diputació, i que l’Ajuntament preveu portar a aprovació en el proper ple d’aquest mes de juny.

El document que hi ha sobre la taula és només una primera orientació sobre les principals línies estratègiques de creixement, que ara s’hauran d’anar treballant i definint a partir de reunions sectorials amb col·lectius de diversos àmbits polítics, econòmics i socials del municipi, però d’entrada «creiem que és una proposta molt realista», apunta l’alcaldessa, Adriana Delgado, «i com a equip de govern creiem que aquesta és la línia que hem de seguir, tenint en compte que hi ha molts aspectes previstos en l’actual planejament que encara no s’han desenvolupat». En aquest sentit, «més que un creixement en superfície, es planteja un desenvolupament d’espais que ja tenim, sense noves zones sinó aprofitant el que ja hi ha», apunta Delgado. Diu que d’aquesta manera «és difícil fer una projecció en habitants, però encara que hi hagués un augment poblacional, hi ha habitatges buits que tenim la possibilitat d’omplir», a banda de noves edificacions en solars ja previstos.

Aquestes possibles zones de desenvolupament (en habitatge, equipaments o altres opcions) s’estenen sobretot per la façana del riu i a l’entorn de les dues línies de ferrocarrils, i en aquest sentit, l’avanç de planejament preveu la necessitat d’ordenar aquestes àrees i millorar la interconnexió entre espais separats per les dues línies ferroviàries, entenent que és una de les principals mancances que té el poble pel que fa a mobilitat urbana. També planteja articular els polígons industrials que hi ha al municipi com un únic pol d’activitat econòmica, millorar les infraestructures viàries existents i crear nous vials de connexió que els uneixin.

El nou POUM és una de les principals qüestions que té actualment l’Ajuntament sobre la taula, per bé que la seva aprovació definitiva sobrepassarà l’actual mandat.