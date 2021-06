Qui faci obres a casa o a la feina necessitarà sacs de runa per gestionar els residus d’acord amb la normativa. Des d’avui mateix, el Bages i el Berguedà poden utilitzar un nou tipus de sacs de runa amb un important valor ambiental afegit: cada un està fet a partir de 117 envasos de plàstic PET i, per tant, és de producció sostenible i completament reciclable després del seu ús. Els nous sacs són de Containers del Berguedà, que té dues plantes de valorització, una a Berga i l’altra a Sallent, que tenen per lema 1 residu=1 recurs.

A més, els sacs es poden comprar per internet a la web www.runaasac.com i s’entreguen a domicili per evitar que ciutadania o professionals de la construcció s’hagin de desplaçar per recollir-los. I encara tenen una altra novetat: porten una tapa per evitar que, mentre són al carrer, els omplin de bosses d’escombraries o altres deixalles.

Des de Containers del Berguedà i Planta de Sallent s’ha fet una aposta clara per ser coherents amb els seus valors ambientals i els sacs són produïts al Bages per convertir-los, també, en un producte de proximitat. Els responsables de l’empresa, Marta i Carles Freixa, expliquen que «aquests sacs volen aportar més comoditat a qui els hagi d’utilitzar i, alhora, promoure la reutilització de residus, aprofitant envasos que arriben a les nostres plantes per reconvertir-los de nou en un producte útil».

Qui vulgui comprar un d’aquests nous sacs de runa reciclables ho pot fer a través de la web www.runaasac.com, on hi ha la informació i instruccions detallades, així com el llistat de municipis del Bages i el Berguedà on es poden enviar els sacs i on es poden recollir.

Els sacs de runa són uns contenidors flexibles amb capacitat per a un metre cúbic de residus que se situen a la via pública per dipositar-hi la runa procedent d’obres en domicilis particulars, empreses o establiments. Un cop plens, són recollits amb els vehicles de l’empresa per tal de garantir que es farà el tractament dels residus d’acord amb la normativa vigent.