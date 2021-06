L’obra teatral de la Febrada ha tornat amb força a Navarcles aquest cap de setmana, després de la seva cancel·lació el mes de febrer passat. La nova edició de l'emblemàtic acte de la Festa Major d'Hivern, que es va haver d'endarrerir el febrer a causa de la pandèmia, ha arribat a l'escenari del Teatre Auditori Agustí Soler i Mas amb tres sessions els dies 4, 5 i 6 de juny.

Al llarg dels tres dies, 510 espectadors han pogut gaudir de l’obra Cal Primmirat: una masia o un disbarat?, escrita per Xènia Sellarés -primera dona que escriu una Febrada- i dirigida per Jaume Costa. Per part de l'organització, aquestes xifres es valoren com un èxit, tenint en compte el context generat per la pandèmia de la covid-19 i les restriccions vinculades. I és que, pel que fa a l'aforament, només van poder posar-se a disposició del públic poc menys d’un 70% de l’aforament de les 348 butaques totals.

Des que l’octubre del 2020 es van concretar l’obra i el director escollits per la Febrada del 2021, el procés que ha fet possible la seva arribada als escenaris ha estat ple de traves. Després de la tria al novembre dels actors i actrius que formarien part del repartiment de l’obra, van començar uns assajos amb moltes limitacions. Inicialment, es van haver de realitzar en grups de 6 persones, fet que va obligar a partir escenes i a limitar les interaccions entre els diversos participants de l'obra. Al llarg dels mesos, la pandèmia ha obligat també a fer diverses pauses en els assajos, fent encara més lent el procés de preparació de Cal Primmirat: una masia o un disbarat?.

Per tal de fer possible la Febrada 2021, des de l'organització de l'obra s'ha complert amb tots els protocols establerts pel PROCICAT en relació amb les arts escèniques. Això ha inclòs la realització de test homologats a tot el personal participant i la signatura per part d'aquest d'una declaració responsable sobre la minimització de contactes durant els dies de funció. D'aquesta manera, ha estat possible que els actors i actrius poguessin interactuar sobre l'escenari sense mascareta i sense distància física.