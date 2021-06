L’emblemàtic alberg de joventut i casa de colònies de Castelladral, al terme de Navàs, es convertirà en un hotel de dues estrelles la propera tardor. Així ho ha previst l’Ajuntament, que en té la propietat, i que ja ha iniciat els tràmits per afrontar les reformes interiors de l’edifici i adequar-lo per poder oferir el nou servei.

Feia anys que aquest establiment funcionava com a alberg, que gestionava l’Associació de Veïns de Castelladral, amb una quarantena de places bàsicament destinades a joves i a grups escolars. El problema és que sovint no hi havia prou capacitat per poder encabir tots els grups d’una mateixa classe i no sempre era fàcil distribuir-los, apunta la regidora de Món Rural de l’Ajuntament Imma Colldeforns. Davant d’això, entre altres coses, i tenint en compte que calia fer igualment reformes per posar l’edifici al dia de la normativa vigent d’albergs, l’Ajuntament ha considerat oportú reorientar el servei «cap a un usuari de tipus familiar, que és el que més freqüenta la zona», i no tan centrat en les escoles, afegeix la regidora.

D’aquesta manera l’alberg es transformarà en un hotel de dues estrelles de categoria i amb previsions que funcioni tot l’any, igualment gestionat a través de l’Associació de Veïns de Castelladral.

L’Ajuntament s’ha acollit als ajuts del Pla Únic d’Obres i Serveis de la Generalitat per poder afrontar les obres de reforma necessàries, que pugen a uns 120.000 euros, i què bàsicament afectaran la zona de dormitoris interior, on s’hauran de fer les particions necessàries del que fins ara era la sala gran amb lliteres, mentre que es mantindrà igual el restaurant i la cuina. Tot plegat donarà lloc a habitacions de caire familiar, una de gran amb bany i cuina inclosa, i la resta constaran només de dormitori i bany, apunta Colldeforns, sense precisar exactament quantes n’hi haurà. També se’n reservarà una d’adaptada per a persones de mobilitat reduïda.

L’Ajuntament ja ha licitat les obres que ara haurà d’adjudicar amb la intenció que estiguin acabades a l’octubre per poder-les finançar amb els ajuts del PUOSC. D’aquesta manera, el nou hotel podria obrir portes el proper mes de novembre.

L’Ajuntament de Navàs veu aquesta proposta com una oportunitat turística per al municipi i l’entorn en una zona com Castelladral, tenint en compte que disposa d’una bona oferta de turisme rural però no hotelera, recorda Colldeforns.