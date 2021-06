L’Ajuntament d’Artés ha convocat aquesta tarda els veïns que ho vulguin a un procés participatiu per debatre els futurs usos del solar que hi ha entre l’escola bressol Moixaines i l’institut Miquel Bosch i Jover, a tocar de la zona esportiva.

Es tracta d’un espai en tot aquest entorn on ara bàsicament hi ha només un skate parc i que en canvi es podria desenvolupar i donar-li nous usos que l’Ajuntament voldria definir en base ales propostes veïnals i dels agents de la zona implicats. Les previsions són destinar-hi uns 150.000 euros provinents del Pla General d’Inversions de la Diputació, que s’atorgaran en base a un projecte ben definit, amb el qual es vol començar a treballar a partir de les idees que sorgeixin. D’entrada, no hi ha cap proposta de partida, apunta l’alcalde, Enric Forcada, si bé diu que es podria desenvolupar com un parc per poder-hi desenvolupar activitats ludicoesportives tenint en compte l’entorn ones troba.