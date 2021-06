L’Ajuntament de Castellbell i el Vilar ha iniciat aquest juny les tasques per desbrossar els carrers de totes les urbanitzacions.

Els operaris han començat al nucli de Sant Cristòfol i els darrers dies també han actuat a la urbanització de Can Prat. Ara, les tasques de neteja continuaran a Mas Enric i a La Vall de Montserrat, i es calcula que tots els carrers estaran desbrossats a finals de juny. Els darrers punts on s’actuarà seran les urbanitzacions de la Farinera i les Comes.