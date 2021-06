El nou pàrquing de Cal Reguant, ubicat a l’entrada sud del centre urbà de Súria, ha començat a estar operatiu aquesta setmana, amb un total de 29 places d’estacionament de vehicles.

La posada a punt d’aquest nou espai va ser completat recentment amb la instal·lació d’un semàfor per regular la sortida de vehicles i la senyalització de les places de pàrquing. La posada en marxa del nou pàrquing permet guanyar noves places d’estacionament en el centre urbà, afegint-se a les altres zones de pàrquing existents.

L’ús d’aquest recinte com a pàrquing és una conseqüència del conveni de cessió temporal que l’Ajuntament va signar amb la propietat. En els treballs d’adequació d’aquest espai per a la seva nova funció hi han participat membres de la Brigada Municipal d’Obres i Serveis.

L’emplaçament del nou pàrquing de Cal Reguant és situat a la carretera de Manresa, entre els números 2 i 8, a la cruïlla de l’entrada sud del centre urbà.