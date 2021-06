El futur edifici que l’institut Bages Sud de Castellbell i el Vilar espera des de fa més de deu anys, es construirà en uns terrenys de propietat municipal a la Vall de Montserrat. Així ho han acordat l’Ajuntament i el departament d’Educació, que finalment s’ha avingut a considerar aquesta alternativa proposada pel consistori, i a descartar l’opció d’un solar més cèntric però més petit i de propietat privada a l’avinguda Catalunya, al nucli del Borràs, per al qual la Generalitat havia mostrat més preferència.

L’institut de Castellbell, que també dona servei a alumnes de Monistrol i Marganell fins a 4t d’ESO, funciona en uns mòduls prefabricats ubicats en uns terrenys privats al Borràs per als quals l’Ajuntament paga un lloguer. Des que va entrar en funcionament el 2009, que està pendent d’un edifici, i ara fa uns mesos, Generalitat i Ajuntament van encarrilar un procés de valoració de propostes on ubicar-lo.

El consistori sempre ha defensat el solar de la Vall de Montserrat com l’emplaçament més idoni, entre altres coses perquè és municipal i, per tant, de disponibilitat immediata, i consta d’una superfície de gairebé 9.000 m2 «que al Borràs no tenim», apunta l’alcaldessa, Montse Badia. La pega, segons el departament, és que és lluny del nucli i la majoria d’alumnes s’hi hauran de desplaçar en bus, «però és que actualment també fa falta», remarca Badia, i pensa que seria necessari en qualsevol cas tenint en compte la distribució urbana del municipi. A més, sosté que els terrenys de l’avinguda Catalunya s’haurien d’haver expropiat, i diu que els tràmits per poder-ne disposar s’haurien allargat anys. La tercera opció que hi havia sobre la taula era la nau central de l’antiga empresa Torcidos Ibéricos, amb risc d’inundabilitat, i que no acabava de convèncer cap de les dues parts.

Quatre anys de marge

Aquesta mateixa setmana, l’Ajuntament va aprovar per unanimitat una moció de suport a l’opció dels terrenys de la Vall de Montserrat, prèvia a la reunió que hores més tard l’alcaldessa va mantenir amb el departament, i en què es va acordar que finalment es tiraria endavant aquesta proposta.

A partir d’aquesta trobada «ens hem emplaçat a seguir treballant», explica Badia, que confia que l’edifici del nou institut pugui estar operatiu el curs 2025-2026. Formalment el departament no s’hi hauria compromès, però des de l’Ajuntament s’insistirà perquè pugui ser així, assegura l’alcaldessa, que veu factible pressupostar la redacció del projecte perquè es pugui realitzar durant el 2022, i tot seguit procedir a la seva licitació, adjudicació i construcció perquè estigui a punt el 2025.

Paral·lelament, l’Ajuntament treballarà en el condicionament del solar per completar-hi els serveis, tenint en compte que s’hi ha de millorar la xarxa de llum i aigua, i s’hi ha de fer arribar la de clavegueram.

El solar es troba situat en un espai entre la carretera BV-1212 per un cantó, i els carrers Genovès i del Gall, per l’altre. Són uns terrenys d’uns 9.000 metres quadrats de superfície en sòl urbà consolidat i que ja tenen la qualificació d’àrea d’equipaments. Badia apunta que són uns terrenys prou amplis com per preveure-hi l’espai de cara a una possible incorporació de l’ensenyament secundari no obligatori, tenint en compte que l’actual institut Bages Sud només imparteix classes d’entre primer i quart d’ESO. L’alcaldessa sosté que «s’ha de fer una planificació pensant a llarg termini», i en aquest sentit defensa la futura ampliació a Batxillerat i cicles.