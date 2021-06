Amb l’objectiu de renovar la infraestructura de les festes populars, una quinzena d’entitats de Sallent, impulsades per La Fumera, han unit esforços per comprar i adequar sis contenidors de vaixell, que es transformaran en els elements necessaris per organitzar actes populars com ara una barra, un magatzem o una cuina. Per tirar endavant el projecte, que ja disposa dels dos primers contenidors, s’ha posat en marxa un campanya de micromecenatge. La nova infraestructura es preveu estrenar el mes de setembre vinent, durant la propera edició de La Fumera, la festa major alternativa de Sallent.

La necessitat de reformar la barraca de La Fumera i amb l’objectiu de «disposar d’un espai autònom, disminuir el temps de muntatge i desmuntatge i dignificar tota l’estructura», el col·lectiu organitzador de l’alternativa ha decidit impulsar la compra i adequació de sis contenidors marítims per reconvertir-los en els elements necessaris per a la logística de la festa. Una quinzena d’entitats i col·lectius de Sallent també s’han implicat en el projecte dels anomenats CUBS. D’aquesta manera, els contenidors també podran servir com a barres o magatzem per Carnaval, com a cuina als campaments de l’esplai o per a qualsevol altra necessitat de les entitats locals.

Segons expliquen des de La Fumera, amb aquesta iniciativa «obrim una nova porta a l’autogestió i la innovació a les festes sallentines, per reforçar els espais comunitaris que creen xarxa». Es tracta de contenidors marítims de 6 metres de llargada, 2,4 d’amplada i 2,6 d’alçada. Els elements es poden apilar un sobre l’altre i cada un podrà interconnectar vies d’entrada d’aigua neta, sortida d’aigua bruta, electricitat i so. També es podran utilitzar de manera autònoma, d’un en un, ja que els convertiran en estructures modulars multifunció. De moment, a Sallent ja hi ha dos dels sis contenidors, que ja es van poder veure a la plaça de l’Església durant les Enramades, i la resta és previst que arribin properament, de manera que aquest estiu es puguin fer els treballs necessaris per adequar-los amb la intenció d’estrenar-los al setembre durant la festa major alternativa, que tornarà després del parèntesi de l’any passat.

La creació d’aquesta infraestructura s’emmarca en la filosofia de La Fumera que, des dels seus inicis el 2014, ha «volgut innovar i trencar els esquemes del que havien estat fins ara les festes majors alternatives», apunten des del col·lectiu. En aquesta línia, la festa disposa de diferents espais destinats a tots els públics i infraestructures pròpies com uns lavabos adaptats. Ara, amb la complicitat d’altres entitats i col·lectius locals hi afegiran la nova infraestructura de contenidors.

El projecte busca finançament

Per tal de fer front ales despeses de la compra i adequació dels contenidors s’ha posat en marxa una campanya de micromecenatge perquè tothom qui ho vulgui pugui fer la seva aportació. La campanya pretén aconseguir 2.500 euros, que corresponen aproximadament a un 25% del total del cost del projecte, que és de 9.500 euros, i inclou la compra dels contenidors (quatre de grans i dos de petits) i la seva adequació. La resta de despeses es finançaran amb aportacions de les les entitats i amb els ingressos que La Fumera pugui generar en els propers anys.