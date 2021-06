Sallent busca persones que estiguin interessades en formar part del projecte per crear el primer edifici cooperatiu del municipi. Trobar els socis necessaris per formar la cooperativa que ha d’impulsar el projecte és el proper pas de la iniciativa que preveu adequar 18 habitatges en un edifici de propietat municipal, actualment desocupat, situat al nucli antic del poble. Ahir es va fer la presentació pública de la proposta.

Amb l’objectiu de buscar solucions a la degradació del nucli antic i a la manca d’habitatge a Sallent, l’Ajuntament, La Dinamo Fundació i l’Ateneu cooperatiu Catalunya Central han creat un projecte d’habitatge protegit que es basa en l’organització cooperativa i sense ànim de lucre. La proposta parteix de la creació d’una cooperativa pròpia del municipi, que signarà amb l’Ajuntament un conveni de col·laboració per a la cessió de l’edifici per un període de 75 anys i que s’encarregarà de la rehabilitació i de la gestió dels habitatges.

Segons l’alcalde de Sallent, Oriol Ribalta, el projecte «pot ajudar al poble a mantenir el patrimoni, a seguir generant oferta d’habitatge i a atraure vida al barri antic». En la mateixa línia, el regidor d’Urbanisme, Miquel Estruch, va definir la iniciativa com «una manera diferent d’accedir a l’habitatge en el marc estratègic de construir habitatge per construir comunitat».

Segons la coordinadora de La Dinamo, Glòria Rubio, «el model que estem plantejant és el d’habitatge cooperatiu en sessió d’ús, que està basat en entendre l’habitatge com un dret fonamental» i que preveu la propietat col·lectiva i, per tant, serà la cooperativa qui cedirà l’ús dels habitatges a les persones sòcies «amb la voluntat que no hi hagi ni especulació, ni mercantilització en el futur».

La iniciativa preveu que l’immoble de tres plantes, situat als carrers Bisbe Valls i Església, entre la plaça de La Pau i la de Sant Antoni Maria Claret sigui rehabilitat de forma integral. La parcel·la compta amb una superfície construïda de 2.000 m2 que es repartirà entre habitatges, espais comunitaris i locals. Dels 18 habitatges previstos la cooperativa en cedirà dos a l’Ajuntament perquè es destinin a lloguer social.

El cost previst de la promoció és de prop de 2,5 milions d’euros. Segons l’estudi de viabilitat, les unitats de convivència que formin part del projecte, que preveu finançament extern i ajuts públics, hauran de fer una aportació inicial d’entre 15.000 i 17.500 euros, que recuperaran si deixen la cooperativa. Les quotes mensuals es calcula que giraran entre els 350 i els 650 euros en funció de l’habitatge.