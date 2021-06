El ple de l’Ajuntament de Santpedor ha aprovat per unanimitat l’increment de 20 places públiques a la Residència Municipal Can Jorba. Aquestes noves assignacions se sumaran a les 7 places col·laboradores que la Generalitat de Catalunya ja té en aquest centre residencial des de l’any 2017. En aquest sentit, el ple també va aprovar la pròrroga del conveni del 2021 referent a l’assignació de les 27 places col·laboradores per a l’exercici de l’any vinent.

D’altra banda, en el mateix ple municipal també es va aprovar la convocatòria d’ajuts socials per a minimitzar l’impacte de la covid-19 per aquest primer tram d’any, amb un pressupost de 12.000 euros. En aquest sentit, el ple de l’Ajuntament de Santpedor va aprovar per unanimitat la convocatòria i les condicions d’accés als ajuts, que podran sol·licitar les persones en situació de vulnerabilitat econòmica i social a partir del 28 de juny.