El complex amb piscina coberta i gimnàs Tres Pins de Navarcles ha complert mig any amb mig miler d’abonats inscrits. Tot i la seva entrada en funcionament a final de novembre, l’Ajuntament n’ha ajornat la inauguració oficial en espera d’un relaxament de les mesures sanitàries obligades per la pandèmia, i es farà avui a les 12 del migdia en un acte en petit comitè. L’alcalde, Josep Maria Feliu, es mostra satisfet amb el nombre d’inscripcions assolit fins ara tenint en compte les circumstàncies actuals, que a hores d’ara encara obliguen a limitar la capacitat de les instal·lacions i de les activitats que s’hi fan. L’objectiu marcat inicialment, explica, era aconseguir entre 500 i 700 abonats, i considera que la xifra encara és factible d’assolir a mesura que es vagi retornant a la normalitat. Unes inscripcions que han fet minvar els abonaments a les piscines aquest estiu perquè el fet d’estar apuntat al complex dona accés a la piscina descoberta. Tret de la capacitat, que està limitada, Tres Pins ja funciona a ple rendiment, si bé s’ha de completar l’oferta a l’exterior, amb l’arranjament d’una de les dues pistes de tennis, amb què ja s’està treballant, i la possible obertura d’una tercera pista de pàdel, que podria estar llesta a final d’any.