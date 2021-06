Després de la versió confinada de l’any passat, enguany Santpedor ja pot celebrar la festa major, que continua marcada per les mesures de seguretat i prevenció per fer front a la covid-19. Els actes previstos són majoritàriament a l’aire lliure, amb aforament controlat i sense ball, i les propostes del vespre s’han programat més d’hora per complir la restricció horària que marca el Procicat. Els actes van començar dijous amb el pregó de Rafa Martínez i s’allarguen fins dilluns.