Súria començarà demà, dilluns, les obres d’urbanització del carrer Industrial, al barri dels Joncarets, que tindran una durada aproximada d’unes set setmanes. El desenvolupament d’aquesta actuació afectarà la mobilitat de vehicles i persones en els trams en què s’estigui treballant.

L’objectiu de les obres és renovar les xarxes de serveis i convertir el carrer en una via de plataforma única per tal de facilitar l’accés dels vehicles de les empreses instal·lades. El projecte ha estat impulsat per l’àrea municipal d’Urbanisme. El pressupost de les obres és de 315.221,32 euros, aportats per la Diputació de Barcelona (61,85%), la Generalitat (16,75%), l’Ajuntament de Súria (15,00%) i contribucions especials (6,40%).

Aquestes obres es porten a terme després de les actuacions incloses en el Pla de Millora de Polígons, que han comportat importants millores a la zona industrial dels Joncarets.