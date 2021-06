L’Ajuntament d’Artés ja ha fet una primera neteja de l’espai exterior de les noves naus que ha adquirit al complex de Cal Sitjes i ha cedit a l’ADF d’Artés, Calders i Monistrol de Calders per a la campanya d’estiu, de manera que hi podran guardar els vehicles i el material i servirà com a punt de trobada en cas d’emergència.

D’altra banda, el consistori també ha contractat una persona per donar suport a la brigada en les tasques de neteja de les dues naus, que acumulen moltes deixalles i brutícia, perquè es puguin adequar al màxim i hi hagi una millor accessibilitat. L’Ajuntament ha adquirit recentment en propietat les dues naus annexes al complex cultural de Cal Sitjes, i ara n’està valorant l’estat, abans de definir-ne els possibles usos.