Coincidint amb el Dia Mundial de la presa de consciència de l'abús i el maltractament envers les persones grans, aquest dimarts s’ha estrenat un vídeo per conscienciar la població sobre aquesta problemàtica sovint invisibilitzada. Amb el lema «Prou», el treball dona veu a situacions d’abús i maltractament amb l’objectiu de visibilitzar-les i combatre-les.

El Bages compta amb una quinzena de representants al vídeo que s’ha editat a nivell de tot Catalunya per sensibilitzar la ciutadania pel que fa a les situacions d’abús i maltractaments que pateixen les persones grans. Per part del territori hi apareixen una quinzena de persones grans del Consell de les Persones Grans del Bages i del Consell Municipal de Sant Vicenç de Castellet i també persones a títol individual.

Mitjançant aquest recurs audiovisual es vol fer difusió i sensibilitzar tota la població per evitar qualsevol forma d’abús o maltractament cap a les persones grans. La iniciativa ha sorgit de la Xarxa de Comarques per l’Envelliment Actiu, formada per una trentena d’administracions, i ha comptat amb el suport de l’Oficina de la Gent Gran Activa de la Generalitat de Catalunya.

La consellera de l’Àrea d’Atenció Social Especialitzada del Consell Comarcal del Bages, Eulàlia Sardà Bonvehí, ha explicat que el vídeo «vol sumar esforços i afrontar la lluita contra els maltractaments a les persones grans» i ha de servir «per ajudar a sensibilitzar la ciutadania i a fer visibles situacions injustes». Per la seva banda, el delegat del Consell de la Gent Gran de Catalunya, Joan Cals, ha destacat la importància «dona visibilitat i fer campanyes perquè les persones grans prenguin consciència que son maltractades i el maltractador sàpiguen que poden ser penats».

L’espot es pot veure a través de canal de Youtube del Consell Comarcal del Bages i de l’Ajuntament de Manresa i les seves xarxes socials. També es difondrà per Canal Taronja i pels Cinemes Bages Centre, on es projectarà per les sales i a les pantalles distribuïdes a l’interior del recinte durant 15 dies.

Aquest vídeo de sensibilització se suma a les accions que es duen a terme des del Consell Comarcal del Bages com la Guia local per fer front als maltractaments a les persones grans, que es va presentar a principi de mes, o la prova pilot del Servei d’Atenció a la Vellesa (SAV), que s’està duent a terme.