L’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada afrontarà les properes setmanes els treballs d’adequació dels terrenys on s’ubicarà l’edifici nou de l’institut Cardener, com a pas previ a la cessió que n’haurà de fer a la Generalitat perquè el pugui construir. L’Ajuntament voldria poder disposar de l’equipament el curs 2022-23, i per això «pressionarem» el departament perquè ho faci possible, segons ha apuntat l’alcalde, Jordi Solernou.

El nou institut es construirà en un solar de 8.149 metres quadrats i de propietat municipal situat en un extrem del carrer de Josep Vicenç Foix, a tocar del carrer Josep Casas, que ja està qualificat com a zona d’equipament públic, al secor del Llobet. Tal com ja ha anat explicant aquest diari, l’Ajuntament va estar valorant si remodelava l’edifici actual i optava per construir-ne un de nou, i finalment es va decantar de mutu acord per la segona opció en un ple a final del 2019, entre altres coses perquè el d’ara «és antic i limitat», diu l’alcalde, i es busca un espai «nou, més ampli i ben equipat», i que si cal més endavant pugui servir també per a Batxillerat. Actualment, a l’institut Cardener s’hi fa de primer a quart d’ESO, i és un dels dos instituts de secundària que hi ha al municipi.

La Generalitat està al corrent dels passos fets fins ara, i per això l’alcalde confia que, un cop el departament disposi del solar es podrà avançar ràpid tant en el projecte com en la seva construcció, i en aquest sentit des de l’Ajuntament es demanarà que l’obra ja s’inclogui en els propers pressupostos de la Generalitat. Però abans, Sant Joan haurà d’adequar el terreny per poder-lo cedir en condicions i amb tots els serveis disponibles, i aquí és on ara es concentren els esforços, amb el convenciment de l’alcalde que abans d’acabar l’any s’haurà pogut fer la cessió.

Aquesta adequació passa primer de tot per treure una línia de mitjana tensió que travessa el solar i que es preveu soterrar pel costat del vial fins a l’estació transformadora. L’Ajuntament ja ha adjudicat els treballs, i confia que cap al setembre ja s’hagin pogut completar, de manera que de cara a la tardor ja estaria en condicions de poder fer la cessió dels terrenys a la Generalitat.

Un cop quedi lliure, l’edifici on hi ha ara l’institut «podria servir d’equipament per a altres usos, apunta Solernou.