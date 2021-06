La Fundació Jesús Serra, del Grup Catalana Occident, ha signat un acord amb l'Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort per a la creació de la ‘Beca Fundació Jesús Serra’, una ajuda que s'atorgarà a quatre estudiants de la localitat per finançar el 90% de la matrícula de la seva carrera universitària. A aquests quatre beneficiaris inicials, s'hi incorporaran dos alumnes més per curs fins a arribar a la xifra de vuit, per completar el programa de beques.

En aquest sentit, l'objectiu principal d'aquesta col·laboració és oferir als joves amb talent i aptitud la possibilitat de cursar estudis superiors. La beca pagarà el 90% de la matrícula, tenint en compte els preus públics establerts pel departament corresponent de la Generalitat de Catalunya.

El conveni es va signar a l'Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort i va comptar amb la presència de l'alcalde de la població, Enric Campàs, i del director de la Fundació Jesús Serra, Ignacio Gallardo-Bravo. Durant l'acte, tots dos van ressaltar la importància d'impulsar l'educació i d'oferir als alumnes l'oportunitat d'iniciar el seu desenvolupament acadèmic.

Precisament, les ajudes porten el nom del fundador del Grup Catalana Occident, Jesús Serra i Santamans, ja que, segons apunten, «si alguna cosa el caracteritzava era el seu esperit humanitari i la intensa tasca social que sempre va estar present en la seva trajectòria, atorgant un gran valor a la formació i a preservar el principi d'igualtat d'oportunitats per a totes les persones».

Continuant en aquesta línia, Gallardo-Bravo, va indicar que «la formació acadèmica és essencial i una de les palanques de transformació per afrontar un entorn global de canvi constant. Per a la Fundació Jesús Serra, oferir una igualtat d'oportunitats per rebre una formació de qualitat és un dels nostres pilars d'actuació i raó de ser».

Per part seva, l'alcalde de l'Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort, Enric Campàs, va assenyalar que «estem molt orgullosos de poder iniciar aquest projecte en què hem estat treballant durant força temps i que té com a objectiu reconèixer el talent i l'esforç dels nostres joves, ajudant-los a pagar els alts preus universitaris». A més, va afegir-hi que «estem molt agraïts per la predisposició de col·laboració que sempre ha tingut amb aquest Ajuntament la Fundació del nostre il·lustre veí, Jesús Serra».

A més d'aquestes beques, a partir del pròxim curs 2021/22, i per reconèixer la seva excel·lència acadèmica, aquest acord també pagarà una estada en un país de parla anglesa als dos millors expedients acadèmics d'entre els alumnes que acabin l'etapa d'Educació Secundària Obligatòria. Aquest punt no s'ha pogut dur a terme aquest curs per la situació de pandèmia, motiu pel qual es començarà a executar a partir de l'estiu del 2022.