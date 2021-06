Santpedor s'ha omplert de color aquesta Festa Major amb motiu dels Balcons Florits, que el municipi ha celebrat per quarta vegada i en què hi han participat un total de 10 veïns i veïnes. El Jurat, format per tres membres del cos tècnic de l'Ajuntament, han valorat les diferents propostes i han decidit guardonar amb el Premi Flor d'Or el balcó del carrer Convent, número 8. Segons el jurat, la decisió s'ha pres per la seva originalitat i disseny així com l'harmonia del conjunt ornamental.

El Premi Flor de Santa Anna se l'ha endut el balcó del carrer Dr. Jaume Ferran, 10. En aquest cas, el Jurat ha valorat la originalitat, disseny i utilització de les flors i els elements decoratius.

Finalment, el balcó del carrer Montseny, 9 ha guanyat el Premi Flor de Plata. El Jurat ha valorat la originalitat i el disseny de la proposta.

En quart i cinquè lloc han quedat els balcons del carrer Mossèn Josep Carreras, 22 i el carrer Doctor Antoni Vila, 23, que rebran un obsequi d'una planta de temporada com a reconeixement a la seva participació.

El consistori dotarà els tres balcons guanyadors amb 150, 100 i 75€ respectivament en vals de compra als comerços de la CUSA Santpedor