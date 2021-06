Nou Castellnou, vinculat al PSC i a l’oposició a l’Ajuntament de Castellnou, insisteix en les «greus irregularitats i il·legalitats» a les quals diu que incorre l’equip de govern d’ERC en relació amb tres expedients que ja ha posat en coneixement de Presidència. Com va explicar aquest diari, denuncia una contractació menor per a la qual no hi hauria ni la provisió d’alcaldia ni altres informes, la pròrroga «il·legal i sense tramitació oficial» del contracte per a la neteja de l’escola i la piscina, i el d’aigües pluvials i millora de camins, que s’hauria adjudicat «sense cap tràmit oficial». En resposta al regidor d’Urbanisme, que assegurava a aquest diari que no s’ha comès cap il·legalitat i parla d’una «administració sobrecarregada», Nou Castellnou diu que «no són negligències administratives, sinó accions fora de llei».