L’esperat vial d’accés al polígon Les Vives de Sant Vicenç de Castellet i que també ha de servir de sortida directa des del nucli en direcció a Barcelona per la C-55, serà finalment una realitat els propers mesos. Així ho preveu l’Ajuntament, que ja ha completat tots els tràmits amb la Generalitat per poder realitzar les obres i ara només té un últim escull pendent, com és culminar l’ocupació directa dels terrenys per on s’haurà d’obrir pas el vial. El procés ja està en marxa «però fins que no estigui resolt no podrem començar, i això encara ens portarà uns mesos», apunta l’alcaldessa, Adriana Delgado, que no vol posar més terminis a una obra que ja va tard, tot i que confia que ara ja se li doni l’impuls final.

El projecte ja té el vistiplau de la Generalitat, i això ha permès poder signar el segon i definitiu conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i l’empresa pública Infraestructures.cat, que s’ha d’encarregar de la gestió dels treballs amb un pressupost de 973.322 euros. L’acord concreta les condicions econòmiques de l’obra, segons les quals l’Ajuntament assumirà un 66% del cost (648.914 euros), i la resta (324.408 euros) anirà a càrrec del departament de Territori.

Amb el conveni signat, la Generalitat ja pot procedir a la licitació i posterior adjudicació i contractació dels treballs, que tanmateix no podran començar fins que no s’hagi resolt la qüestió de l’ocupació de terrenys. Els desacords amb la propietat ha estat un dels problemes de demora del projecte, però des de l’Ajuntament «hi estem treballant», assegura Delgado, i confia que la solució definitiva arribarà en els propers mesos segons el temps que requereixi la tramitació per la via de l’ocupació directa.

Un enllaç reivindicat

El nou vial que s’ha de construir ja s’havia d’haver materialitzat al mateix temps que la resta de l’enllaç entre la C-55 i Sant Vicenç, que es va refer el 2008, però com que anava lligat a un pla parcial del polígon, aquest tram va quedar encallat, si bé es preveu poder culminar tot el procés ben aviat.

El projecte contempla un vial de 320 metres de recorregut i amb un carril de circulació per banda, així com l’enllumenat i una vorera. Destaparà el pas ara tallat que hi ha a la primera rotonda d’accés a Sant Vicenç venint de Barcelona des de la C-55, i des d’allà enllaçarà amb el polígon de Les vives sense haver de donar la volta a la Farinera com fins ara. Això beneficiarà tant els transportistes que volen entrar i sortir del polígon, com els vehicles provinents de dins de Sant Vicenç i que es vulguin incorporar a la C-55 en direcció sud.