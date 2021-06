La Diputació de Barcelona, amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Avinyó, ha elaborat un pla per garantir la preservació i protecció de Cal Verdaguer, l’emblemàtica masia situada al bell mig del nucli urbà. El treball ha fet un exhaustiu estudi de l’estat de conservació del mas, datat entre els segles XVI i XVII,que servirà per programar futures actuacions de conservació i possibles usos que pugui tenir respectant la seva essència de casa senyorial.

Cal Verdaguer és de propietat privada, però el consistori té un conveni per a l’ús d’espais com el celler o l’era. Actualment, la major part de l’edifici, considerat Bé Cultural d’Interès Local (BCIL), es troba sense ús i únicament s’utilitza de forma ocasional l’habitatge principal com a segona residència, així com l’habitatge del masover i algun magatzem. De manera periòdica, amb autorització de la família propietària, l’Ajuntament hi realitza activitats puntuals de caràcter festiu, cultural i turístic.

L’edifici es troba en un estat acceptable, però l’abandonament dels espais i la falta de manteniment ha comportat un envelliment accelerat de certes parts de l’edifici. Ara, amb aquest treball l’Ajuntament coneix amb detall l’estat de l’immoble i els passos a seguir cap a la consolidació d’uns nous usos que ajudin al seu manteniment i pugui esdevenir una nova potencialitat del municipi a nivell turístic, cultural i de serveis pels seus veïns.

Segons l’alcalde d’Avinyó, Eudald Vilaseca, amb l’estudi «tenim una fitxa de protecció més detallada que la que hi ha al pla urbanístic municipal, que estableix el nivell de protecció de l’edifici i els seus elements i en condiciona els possibles usos». El pla estableix que «s’ha de conservar l’essència de casa senyorial que té l’edifici». Els usos no s’han definit perquè estan condicionats a si en un futur l’equipament continua en mans privades o passa a ser un espai públic, ja que la propietat ha manifestat la seva voluntat de vendre’l.

En aquest sentit, l’alcalde expressa l’interès per part de l’Ajuntament d’Avinyó per comprar l’immoble, però reconeix la dificultat de fer-ho perquè «som un poble petit amb un pressupost limitat per adquirir i mantenir l’edifici», sense hipotecar les arques municipals.

De moment, l’Ajuntament té una eina per protegir l’edifici, sigui quin sigui el seu ús, públic o privat. El consistori apunta algunes idees de cara a un ús públic de l’edifici com serien un espai museístic a la zona del celler i el primer pis i la resta d’espais es podrien destinar a oficines municipals, a un espai de coworking o per fer tallers i formacions educatives a l’entorn del món rural.