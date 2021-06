El nou centre per a infants i joves amb discapacitat intel·lectual i sensorial que Ampans està construint a Sant Fruitós de Bages entrarà en funcionament després de l’estiu. Així ho van explicar ahir des de l’entitat durant la visita que va fer la nova consellera de Drets Socials, Violant Cervera, a les instal·lacions de la fundació a Santa Maria de Comabella, a Santpedor. Cervera va conèixer de primera mà la tasca d’Ampans, en la seva primera visita al territori, i es va comprometre a reprendre els treballs per culminar el Pacte Nacional pels Drets de les Persones amb Discapacitat.

La Fundació Ampans està acabant d’enllestir els tràmits per obtenir els permisos perquè el nou centre ubicat a l’Avinguda Girona de Sant Fruitós sigui una realitat un cop passat l’estiu, i no abans com estava previst inicialment, segons va explicar ahir el seu president, Sebastià Catllà.

El projecte contempla una residència de 20 places per a infants i joves d’entre 8 i 18 anys amb discapacitat intel·lectual i autisme sever, que inclou la construcció de sis unitats de convivència o petites llars de cinc places cadascuna. Segons Catllà, es tracta «d’un edifici molt emblemàtic i molt pràctic». Aquest nou espai permetrà ampliar l’oferta assistencial de la fundació.

Ahir la consellera de Drets Socials, Violant Cervera, va visitar les instal·lacions de l’entitat a Sant Maria de Comabella. Durant la seva estada, va definir la fundació com «un centre de referència» i es va mostrar «impressionada per la seva trajectòria». D’altra banda, la consellera va recordar la necessitat de fomentar la igualtat d’oportunitats per assolir la plena inclusió de les persones amb discapacitat.

En aquest sentit, va reiterar el compromís del govern català amb els sectors més vulnerables de la població mitjançant el Pacte Nacional pels Drets de les Persones amb Discapacitat. Segons la consellera, «a Catalunya hi ha 616.000 persones amb discapacitat i hem de garantir els seus drets i la plena inclusió a tots els àmbits».

La consellera de Drets Socials va iniciar al seva visita a l’Ajuntament de Santpedor i posteriorment es va traslladar a les instal·lacions d’Ampans a Santa Maria de Comabella, on va fer una reunió amb els representants de la fundació i va visitar la Masia, el Centre Ocupacional La Llum, la residència i centre de dia Julio Payàs i el Garden.