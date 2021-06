La nova delegada del Govern a la Catalunya Central, Rosa Vestit, ha assumit públicament aquest divendres el nou càrrec en substitució d’Alba Camps, i amb l’objectiu de situar el territori «al centre de Catalunya, també a nivell econòmic», per afrontar els nous reptes que diu que tindrà el país «amb la pandèmia econòmica que ara ens vindrà».

Nascuda a Sant Quirze de Besora l’any 1969, Rosa Vestit i Villegas és llicenciada en Psicologia, especialitat industrial, per la Universitat de Barcelona (UB). Va ser alcaldessa de la seva vila natal, Sant Quirze de Besora, entre 2011 i 2018, i directora general d’Administració Local des de 2018 fins ara.

El traspàs de poders entre Camps i Vestit s’ha fet en un breu acte a la seu de la delegació del Govern al Palau Firal, a l’espera que la setmana que ve es faci un acte conjunt a Barcelona amb totes les delegacions. Vestit ha lloat la feina feta i «el llegat» que deixa Alba Camps en aquest mandat, i ha manifestat la voluntat d’estar «a la mateixa alçada» i seguir fent de la delegació una eina «útil i d’enllaç» per donar sortida ales necessitats que té el territori. Sense entrar en més detalls i a l’espera d’anar definint en els propers dies els seus projectes de govern, Vestit ha dit que «volem ser la mà i els ulls de Govern al territori», i ha parlat de la necessitat de «crear aliances» entre els dos nivells de l’administració perquè «ciutadans, i entitats socials i empresarials» esdevinguin «un canal del territori cap al Govern».

Per la seva banda, Alba Camps s’ha mostrat convençuda de les aptituds que diu que Vestit pot aportar en el càrrec, i especialment «la visió transversal que tanta falta fa a la delegació i que ja ha adquirit com a alcaldessa». Camps, que se’n va de diputada al Parlament, deixa el càrrec que tenia fins ara «satisfeta» d’haver assolit els objectius marcats, tot i haver estat «una legislatura marcada per la pandèmia». Diu que en aquest temps «s’ha avançat», entre altres coses perquè s’ha enfortit el govern de la Catalunya Central en poder de decisió. Ha posat d’exemple la creació de la Taula de Mobilitat i també d’altres taules sectorials com la d’ocupació o la de joves migrants que diu que han servirt «per millorar l’atenció als ciutadans, als sectors econòmics i al teixit associatiu». També ha recordat la propera posada en marxa de l’oficina d’atenció al ciutadà.