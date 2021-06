Els prop dels 400 veïns i veïnes de Sant Vicenç de Castellet que han participat en l’edició d’enguany dels pressupostos participatius que ha convocat l’Ajuntament, han decidit que els projectes per modernitzar una aula de l’escola bressol municipal El Niu, la millora de l’enllumenat a les escales d’accés a la Balconada i la pintura d’un mural a la façana de l’equipament de l’antiga Tèxtil Montserrat, siguin els projectes que s’executaran aquest 2021.

L’Ajuntament ha destinat un total de 30.000 euros als pressupostos participatius d’aquest any i, finalment, es podran fer realitat les tres propostes més votades. Les obres a la llar d’infants han sumat 145 vots (12.000 euros), l’enllumenat de les escales del carrer Osona a la pujada de la Balconada (8.500 euros) han rebut 118 vots i la pintura d’un mural a la façana de l’antiga Tèxtil Montserrat (6.000 euros) ha comptat amb 114 suports. La resta d’idees votades han estat la senyalització de dos passos de vianants, l’estructura multijoc per al parc infantil de la plaça del Pi, l’adequació de la portada d’entrada de la plaça del Pi, la vorera per a vianants al carrer Sant Joan de Dalt i l’adquisició d’un escenari mòbil.

La regidoria de Participació Ciutadana, Sílvia Oliveras, fa una lectura positiva de la resposta de la ciutadania en aquest procés participatiu en què dels 396 vots emesos, 240 han estat a través d’internet i 156 vots s’han fet a través de l’OAC i de l’estand que es va habilitar a la Fira del Vapor.