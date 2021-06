Quan l’educació surt dels murs de l’escola, traspassa al poble i es converteix en art sorgeixen projectes com el Festival ProCrea que, durant tres dies, converteix el municipi d’Avinyó en un museu d’intervencions artístiques al carrer. Des d’ahir i fins diumenge, en una vintena d’espais de la localitat es poden veure treballs que han realitzat durant el curs el alumnes de l’Institut Escola Barnola amb l’objectiu de reflexionar sobre el vincle entre educació, art i territori.

Els carrers d’Avinyó s’han transformat en un museu d’intervencions artístiques de l’alumnat de l’Institut Escola Barnola que, conjuntament amb l’Ajuntament d’Avinyó i la residència d’artistes Cal Gras, ha organitzat el primer Festival ProCrea, que ahir va omplir el poble d’instal·lacions que tenen de fil conductor els murs: els físics (les pròpies parets del poble), però també els emocionals (els reptes i dificultats).

La contaminació marina, les façanes del municipi, els ocells del poble, els gegants, els cossos geomètrics o el dia a dia d’un pastor són algunes de les temàtiques de la mostra que ahir el mateix alumnat, de P3 a primer d’ESO, va presentar en públic i que es podrà visitar durant tot el cap de setmana.

L’origen de tot plegat l’hem de buscar en el projecte educatiu ProCrea, que es porta a terme a l’IE Barnola en col·laboració amb la residència d’artistes Cal Gras, i que està basat en la participació activa de l’alumnat del centre en el procés creatiu d’artistes multidisciplinaris que desenvolupen un projecte durant una residència artística al municipi. I enguany, el projecte s’ha convertit en un festival.

ProCrea ha comptat aquest curs amb l’artista manresà Oriol Segon que, amb els alumnes de 2n d’ESO, ha dut a terme el projecte «Superant murs», que s’ha plasmat en unes fotografies de grans dimensions on persones properes als alumnes, a través d’una entrevista que es pot escoltar amb un codi QR, expliquen els murs, físics o mentals, que han hagut de superar durant algun moment de la seva vida. «És una obra col·lectiva amb una tècnica d’art urbà efímer que posa les persones al centre», explica Segon.

Una instal·lació col·lectiva

A banda dels diferents espais, el Passeig acull una intervenció col·lectiva per part de tot l’alumnat on cada curs ha elaborat, amb diferents tècniques, un part del que simbolitza el camí ramader d’Avinyó, l’emblemàtic mur de pedra seca que ha recuperat el veí del municipi Josep Solsona. Art, territori i educació es donen la mà durant tres dies per convidar-nos a reflexionar sobre els murs personals i col·lectius.