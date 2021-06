L’actual director general de Transport i Mobilitat, el sallentí David Saldoni, passarà a ser nou diputat al Parlament.

L’exalcalde de Sallent i actual regidor a l’oposició en aquest municipi compaginarà la feina de diputat amb la que ja assumeix des del juliol passat com a secretari d’organització de Junts per Catalunya. Diu que «ser diputat per un territori és aproximar la veu dels que representes a la cambra parlamentària. Només d’aquesta manera aconseguirem fer lleis que s’ajustin al màxim a les necessitats i demandes de la ciutadania.