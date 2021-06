El Consell Comarcal del Bages ha iniciat una campanya per facilitar que qualsevol persona, independentment del seu cos, se senti còmoda en el moment de canviar-se als vestidors dels equipaments públics de la comarca. Porta per nom «Cossos diversos», i s’ha presentat recentment en un escenari procliu com són les piscines municipals de Sant Fruitós.

L’objectiu és fomentar uns vestidors inclusius i segurs, i per transmetre la idea s’han dissenyat tres cartells il·lustratius en què es defensa aquesta diversitat de cossos. La consellera de l’Àrea de Serveis Socials Bàsics, Dones i Polítiques d’Igualtat del Consell Comarcal del Bages, Àdria Mazcuñan, sosté que «és bàsic que totes les persones se sentin segures i còmodes en el moment de canviar-se en aquests espais. Cal entendre que tothom té el seu cos, que és divers i hem d’evitar que ningú se senti jutjat».

El Consell Comarcal del Bages ha editat prop de 500 cartells, que es posaran a disposició de tots els ajuntaments de la comarca, perquè es puguin distribuir als accessos dels espais de vestidors de tots els equipaments públics.

La iniciativa s’emmarca en la jornada del 28 de juny, Dia Internacional pels Drets del col·lectiu LGTBI+.