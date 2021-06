La Fundació Alícia és un altre dels atractius de Sant Benet. Atrau públic familiar interessat en aquest centre de recerca en cuina. Alícia investiga productes i processos culinaris, innova i treballa per millorar l’alimentació de les persones, fomenta la millora de la salut i dels hàbits alimentaris i realça el patrimoni alimentari i gastronòmic del territori. Per donar a conèixer els seus projectes i objectius, organitza tallers de divulgació amb escolars –que aquest curs s’han pogut reprendre– i activitats el cap de setmana pensades per al públic familiar, com el grup que ahir al migdia va conèixer de prop les instal·lacions d’Alícia passant per la cuina i el laboratori, i posteriorment van participar al joc Homo Alimentarius. Tal com explicava la guia de l’activitat, Núria Sáez, «busquem la persona que té més predisposició a alimentar-se correctament, i ho fem per mitjà de diferents proves». És una proposta que motiva els assistents, com també altres tallers familiars que s’han programat de cara al juliol. Un és Empatx d’estiu i l’altre Delícies d’Alícia: receptes refrescants. Tant l’un com l’altre conviden a posar-se el davantal i elaborar receptes. I es combinen amb un altre taller de descoberta al riu Llobregat.