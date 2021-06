El monestir de Sant Benet de Bages, l’entorn natural, els restaurants i la Fundació Alícia són un esquer per als visitants, principalment procedents de Barcelona i l’àrea metropolitana, molts dels quals aprofiten per fer estada a l’hotel Món. Segons el director comercial, Adrià Cots, el complex de Sant Benet respon a les necessitats de moltes famílies i parelles que busquen «envoltar-se de natura, de tranquil·litat, volen desconnectar d’aglomeracions, gaudir de bones instal·lacions i serveis, degustar bona gastronomia i disposar d’un programa d’activitats complet a l’entorn del monestir».

L’hotel Món, tot i les limitacions de la covid, ha mantingut l’activitat durant pràcticament tota la pandèmia. Fa un any, després d’haver-se convertit durant tres mesos en Hotel Salut acollint avis sans de la residència Sant Andreu Salut de Manresa, va recuperar el pols com a allotjament turístic: «Des de l’estiu passat fins ara hem tingut mesos més bons i d’altres de no tant, però el nostre interès en època de pandèmia no ha estat omplir sinó oferir un producte de qualitat, amb totes les garanties de seguretat». Ara, comencen a veure la llum al final del túnel: «Les previsions de cara a l’estiu són bones. Estem molt contents». De fet, l’ocupació del mes de juny a l’hotel Món voreja el 50%: «És un percentatge molt bo», assegura Adrià Cots, que remarca que «des d’abans de la pandèmia no teníem un mes amb una ocupació tan alta».

L’alleujament de les restriccions han permès la reactivació del turisme i s’ha notat amb un augment de visitants a Sant Benet i amb més pernoctacions a l’hotel Món, que va lligat a més demanda a la restauració. Dels tres restaurants que hi ha al complex, la Fonda encara està tancat (com també la botiga), però el de l’hotel no ha parat i L’Ó torna estar en marxa.

També es reprenen progressivament les convencions, esdeveniments d’empresa de gran format i celebracions, com ara casaments i festes.