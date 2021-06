L’Ajuntament de Castellgalí ha completat les obres d’urbanització i millora dels accessos als polígons industrials amb l’objectiu d’ordenar el trànsit i redistribuir-lo en un punt conflictiu d’enllaç entre el nucli urbà, la zona esportiva i l’àrea industrial. Els treballs, que han durat mig any, s’han cofinançat amb la Diputació de Barcelona en el marc del Programa complementari de Modernització de Polígons, amb un cost total de 673.285,73 euros.

L’actuació principal ha consistit en la construcció d’una rotonda a la intersecció entre l’avinguda Montserrat i l’avinguda Indústria, que és el punt on conflueixen els vehicles que van o venen del polígon i els que entren i surten del nucli antic per l’avinguda de Montserrat i l’enllaç amb la C-55.

Aquesta rotonda permet redistribuir el trànsit i facilitar el pas de camions que entren i surten a l’entorn dels polígons industrials La Fàbrica, El Pla del Camí i Els Torrents de Castellgalí. Una actuació urbanística que s’ha acompanyat de la substitució de les lluminàries de tots tres polígons per un nou sistema amb leds.

A pocs metres de la rotonda també s’ha habilitat un ampli espai d’aparcament i estada per a una vintena de vehicles i camions. És una àrea asfaltada i amb senyalització vertical i horitzontal que també inclou un espai de descans i pícnic amb taules i cadires, així com una zona destinada a la càrrega de vehicles elèctrics que ja està en ple funcionament.

Fonts municipals han assenyalat la importància d’aquestes millores per garantir la seguretat viària tant de treballadors com de veïns, a banda de la comoditat que comporta per als desplaçaments en un vial més ample i ordenat. A més, i segons les mateixes fonts, tot plegat suposa una millora pel que fa als sistemes de seguretat antiintrusió, a banda de l’estalvi energètic que comportarà el canvi de l’enllumenat antic pel led.